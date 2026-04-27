Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradkontrollen am vergangenen Wochenende

Balve (ots)

Samstag führten Polizeikräfte des Verkehrsdienstes gezielte Verkehrskontrollen im Märkischen Kreis durch. Das Hauptaugenmerk der Kontrollen lag dieses mal auf Krädern. Zu diesem Zweck wurden insbesondere Zweiradfahrer im Bereich Balve Leveringhausen gezielt angehalten und kontrolliert. Dabei wurde im Bereich des Leveringhauser Weges mittels Geschwindigkeitsmessanlage die gefahrene Geschwindigkeit sämtlicher Fahrzeuge in beide Fahrtrichtungen überwacht. Bei sonnigem Wetter wurden insgesamt 329 Fahrzeuge gemessen. Davon fuhren insgesamt 76 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit an der Messanlage vorbei. 17 der schnelleren Verkehrsteilnehmer saßen dabei auf einem Motorrad. Es wurden insgesamt 13 Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt und 46 Verwarngelder erhoben. Davon wurden 9 Ordnungswidrigkeiten und 8 Verwarngelder gegen Fahrzeugführer von Krädern gefertigt. Der schnellste Fahrzeugführer war ein Kradfahrer aus dem Märkischen Kreis mit gemessenen 75 km/h bei erlaubten 30 km/h. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld und eine 1 monatiges Fahrverbot. Insgesamt wurden durch die eingesetzten Beamten 127 Kräder angehalten und kontrolliert. Dabei wurden diverse verkehrsdidaktische Gespräche mit den Fahrzeugführern geführt. Auch weiterhin kommt es zu solchen Kontrollen, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. (lubo)

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