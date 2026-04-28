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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260428 - 0541 Frankfurt- Polizeipräsidium: Dreister Diebstahl

Frankfurt (ots)

(rü) Am vergangenen Wochenende fand in Frankfurt und Umgebung erneut die "Nacht der Museen" statt. Auch in diesem Jahr war das Kriminalmuseum wieder ein fester Bestandteil dieser abwechslungsreichen Veranstaltung. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, spannende Kriminalfälle aus der Vergangenheit zu bestaunen und sich an den vielen Infoständen vor dem Polizeipräsidium über die Arbeit der Frankfurter Polizei zu erkundigen.

Der Abend hätte durchweg positiv enden können, wenn nicht eine männliche Person durch ihr schamloses Verhalten aufgefallen wäre.

Am Sonntagmorgen (26. April 2026) wurden Polizisten eines Informationsstandes gegen 00:10 Uhr auf einen jungen Mann aufmerksam, der sich ungeniert an den dort ausliegenden Ausstellungsstücken bediente. Der 20-Jährige nutzte einen Moment, in welchem die Polizistinnen und Polizisten des Infostandes in Gespräche mit interessierten Besucherinnen und Besuchern vertieft waren, um mehrere Ausrüstungsgegenstände einzustecken. Sein dilettantisches Vorgehen wurde selbstverständlich von mehreren Polizisten bemerkt, weshalb kurze Zeit später die Handschellen klickten.

Er wurde kurzerhand zu Fuß in das nur wenige Meter entfernte 3. Polizeirevier verbracht, wo ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Dass er in unmittelbarer Nähe zu zahlreichen Polizistinnen und Polizisten versuchte, diese zu bestehlen, sorgte selbst bei erfahrenen Ermittlern für Stirnrunzeln.

Die Bilanz des Abends bleibt trotz des Diebstahls überaus positiv - sie wurde jedoch durch das unverschämte Handeln des 20-Jährigen zumindest in kleinen Teilen eingetrübt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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