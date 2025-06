Polizei Mettmann

POL-ME: Alleinunfall mit Motorroller - Sozia schwer verletzt

Erkrath / Mettmann (ots)

Am Mittwoch, 25. Juni 2025, kam es im Neandertal zwischen Mettmann und Erkrath zum Alleinunfall eines Motorrollers, bei dem die 68-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurde.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 9 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mettmanner mit seinem Suzuki-Motorroller die Straße Neandertal in Fahrtrichtung Erkrath. In einer Linkskurve verlor der Rollerfahrer beim Durchfahren eines Erdhaufens am Fahrbahnrand die Kontrolle über den Roller. Es kam zum Sturz, bei dem die Sozia schwer verletzt wurde.

Sie wurde von den herbeigerufenen Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorroller entstand nur ein leichter Schaden in der geschätzten Höhe von 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell