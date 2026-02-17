POL-PPRP: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Unbekannte brachen im Zeitraum vom 14.02.2026, 11:30 Uhr bis 16.02.2026,11 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wredestraße (nahe Bürgermeister-Kutterer-Straße) ein und entwendeten Bargeld und technische Geräte. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
