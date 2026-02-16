POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Am gestrigen Sonntag (15.02.2026) brachen bislang unbekannte Täter, zwischen 11:45 und 14 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Mendelssohnstraße (nahe der Von-Weber-Straße) ein und entwendeten Bargeld.
Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
