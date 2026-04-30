Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260430 - 0546 Frankfurt - Ostend: Pkw stürzt ins Hafenbecken - aktueller Stand der Ermittlungen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

Frankfurt (ots)

(di) Wie in den Medien bekannt, geriet am 24. April ein Fahrzeug mit fünf Insassen in das Hafenbecken des Osthafens. Ein 18-Jähriger kam infolgedessen ums Leben. Eine 17-Jährige ist gestern Abend im Krankenhaus verstorben.

Nach aktuellen Erkenntnissen durchbrach das betroffene Fahrzeug frontal das Schutzgitter an der Kaimauer und stürzte anschließend in das Hafenbecken. Es gibt keine Hinweise darauf, dass weitere Fahrzeuge an dem Geschehen beteiligt waren. Die Ermittler gehen weiterhin von einem Unfallgeschehen aus. Durch noch ausstehende Zeugenvernehmungen und die Ergebnisse des hinzugezogenen Gutachters werden ergänzende Erkenntnisse zum Unfallhergang erwartet. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen weder Hinweise auf einen technischen Defekt noch auf eine Beeinträchtigung des Fahrzeugführers durch etwaige Betäubungsmittel oder Alkohol vor. Unabhängig davon wurde noch in der Unfallnacht eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Ermittlungen, die wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung geführt werden, dauern an.

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