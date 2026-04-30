Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260430 - 0549 Frankfurt - Westend: Festnahme nach Einbruch in Wäscherei

Frankfurt (ots)

(la) In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (30. April 2026) kam es zu einem Geschäftseinbruch in eine Wäscherei im Stadtteil Westend. Die Polizei konnte den 38-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort antreffen und festnehmen.

Gegen 04:00 Uhr bemerkte eine Zeugin, dass bei einer Wäscherei in der Eppsteiner Straße die Glasscheibe eingeschlagen wurde, und alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten begaben sich umgehend vor Ort und konnten den 38-jährigen Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Der polizeilich hinreichend bekannte Mann war gerade im Begriff, das Geschäft zu verlassen und trug bei der Festnahme das Diebesgut noch bei sich. Darunter befand sich neben Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich unter anderem auch frisch gewaschene Unterwäsche.

Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Einbruchsdiebstahls eingeleitet. Der wohnsitzlose Mann soll am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt werden.

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