Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 2604230 - 0548 Frankfurt- Bornheim: Nächtlicher Spaziergang mit Kinderwagen- Polizei schnappt Metalldiebe

Frankfurt (ots)

(ma) Am frühen Mittwochmorgen (29. April 2026) fiel einer aufmerksamen Streife ein Trio auf, welches sich nun wegen des Verdachts des Buntmetalldiebstahls verantworten muss.

Gegen 04:20 Uhr beobachteten die auf Streife befindlichen Kollegen, wie zwei Erwachsene und ein Jugendlicher einen Kinderwagen im Bereich Ratsweg bzw. Am Bornheimer Hang entlang schoben. Auffällig hierbei war, dass sich in dem Kinderwagen eine größere Menge Kabel, Bruchstücke von Fallrohren sowie vermutliches Tatwerkzeug befand. Dass hier etwas nicht stimmen konnte, sollte sich kurz darauf zeigen.

Die Streife unterzog das 58-jährige Paar und den 17-jährigen Jugendlichen einer Kontrolle, welche ihren Verdacht bestätigte. Alle drei waren in der Vergangenheit bereits wegen Buntmetalldiebstahl in Erscheinung getreten und konnten zur Herkunft des aktuell im Kinderwagen befindlichen Metalls keine schlüssigen Angaben machen.

Die Überprüfung ergab zudem, dass die 58-Jährige einen offenen Vollstreckungshaftbefehl hatte, welchen sie nicht begleichen konnte. Sie wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die JVA gebracht. Der 58-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen und der 17-Jährige dem Jugendamt überstellt. Dieser hatte einen Eintrag als vermisster Minderjähriger im Ausland.

Das vermutliche Diebesgut stellten die Polizisten ebenfalls sicher und suchen nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt bzw. dem Tatort machen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/ 755 - 43222 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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