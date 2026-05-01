Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260501 - 0552 Frankfurt: Veranstaltungen und Versammlungen am 1. Mai

Frankfurt (ots)

Die Polizei blickt auf einen langen Einsatztag am 1. Mai zurück.

Bei bestem Wetter fand das 65. Radrennen "Eschborn - Frankfurt, der Radklassiker" mit mehreren unterschiedlichen Radrennen verschiedener Klassen ab den Morgenstunden statt.

Erwartungsgemäß zog dieser Event viele Zuschauerinnen und Zuschauern an die Radstrecken in Frankfurt und bzw. im Bereich des Taunus.

Die friedlich verlaufende Versammlung des DGB mit bis zu 5.000 Teilnehmenden startete gegen 10.30 Uhr an der Hauptwache und erreichte um 12:30 Uhr den Römer, wo die Versammlung gegen 13.40 Uhr für beendet erklärt wurde.

Gegen 18.30 Uhr kam es in der Marktstraße (Bergen-Enkheim) zu einer Spontanversammlung in der Nähe eines leerstehenden Hauses. Der Aufzug mit rund 50 Personen lief bis zur U-Bahnhaltestelle Enkheim und war im Anschluss beendet worden.

Eine weitere Versammlung startete um 18.00 Uhr in der Frankenallee mit bis zu 2.000 Teilnehmenden in der Spitze.

Zunächst hatten sich einige Personen in der Versammlung vermummt, noch bevor der Aufzug starten konnte. Im weiteren Verlauf musste die Polizei den Aufzug wegen wiederkehrenden Zündens von Pyrotechnik mehrfach anhalten und entsprechende Lautsprecherdurchsagen machen, die Verstöße zu unterlassen.

Eine Auseinandersetzung unter den Teilnehmenden des Aufzuges im Bereich der Düsseldorfer Straße führte zum Ausschluss der störenden Personen durch die Versammlungsleitung.

Die Demonstration wurde, wie angemeldet, gegen 22.00 Uhr durch die Versammlungsleitung für beendet erklärt. Entgegen der ursprünglichen Planung jedoch nicht am angemeldeten Streckenende, sondern im Bereich der Friedensbrücke Ecke Schaumainkai.

Es kam in dem Versammlungsgeschehen zu insgesamt zehn Straftaten.

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