Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260503- 0555 Frankfurt- Altstadt: Randalierer leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Abend (02. Mai 2026) attackierte ein 43-Jähriger zunächst wahllos Passanten und leistete bei seiner anschließenden Festnahme Widerstand.

Gegen 20:15 Uhr meldeten mehrere Personen einen Mann, der Passanten attackierte. Eine sofort entsandte Streife stellte den 43-Jährigen in der Töngesgasse. Den Einsatzkräften trat er ebenso aggressiv entgegen. Bei seiner Fesselung schlug er nach den Armen der Beamten. Aufgrund seines Gebarens wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Sowohl die Beamten als auch der 43-Jährige blieben unverletzt.

Die Ermittlungen zu den vorausgegangenen Straftaten hat die zuständige Dienststelle aufgenommen.

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