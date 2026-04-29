Polizei Gütersloh

POL-GT: Schockanrufer scheitern in Gütersloh - Festnahme

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mehrere Stunden versuchten Betrüger am Dienstagnachmittag (28.04.) eine Seniorin um ihr Erspartes zu bringen. Sehr lange hielten sie Kontakt zu der Dame am Telefon. Unterschiedliche Personen sprachen mit ihr. Darunter angebliche Beamte des Amtsgerichts Gütersloh. Andere gaben sich als Psychologen aus.

Der Dame wurde erzählt, dass eine nahe Angehörige einen Unfall verursacht habe. Um einer Festnahme zu entgehen, forderten die angeblichen Beamten eine Kaution in Form von Geld- und Wertgegenständen. Mehrfach wurde sie gefragt, ob sie alleine zu Hause sei.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs erschien ein Abholer an dem Haus der Seniorin. An ihn sollten die Wertsachen übergeben werden. Zivil ermittelnde Polizisten nahmen den Mann noch vor der Haustür fest. Es handelt sich um einen 29-jährigen Mann aus Serbien. Am Mittwochnachmittag (29.04.) wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn.

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