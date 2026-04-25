PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Krauchenwies

Pkw-Lenkerin übersieht Lkw

Am Freitagmittag, gegen 13:55 Uhr fuhr eine 67-jährige Autofahrerin von Glashütte in Richtung Krauchenwies. An der Einmündung der Kreisstraße zur L 456 übersah sie den aus Richtung Krauchenwies in Richtung Pfullendorf fahrenden MAN-Transporter. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, wobei die Mercedes E-Klasse im Frontbereich und der Lkw insbesondere vorne rechts derart beschädigt wurden, dass für beide ein Abschleppdienst vor Ort kommen musste. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die entstandenen Sachschäden werden bei der E-Klasse auf 25 000 Euro, beim Lkw auf 15 000 Euro geschätzt. Durch die Wucht der Kollision zogen sich sowohl die Fahrerin des Mercedes, als auch die 53-Jährige Lkw-Fahrerin Verletzungen zu. Die Fahrerin des Lkw erlitt leichtere Verletzungen, die zunächst nur einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus bedurften. Zum Verletzungsmuster der Autofahrerin ist bislang nichts Näheres bekannt. Sie wurde durch den Rettungsdienst unmittelbar zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Die Unfallermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an. An der Unfallstelle waren neben zwei Fahrzeugen des Rettungsdienstes, auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und die Polizei mit einem Fahrzeug eingesetzt. Die Landesstraße musste zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und anschließenden Reinigung der Fahrbahn zeitweise in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 14:58

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Krauchenwies Fahrzeug überschlägt sich - Fahrerin unter Alkoholeinfluss Unter Alkoholeinfluss stand eine 24 Jahre alte BMW-Fahrerin, die sich am Donnerstagabend kurz nach 21.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Göggingen und Inzigkofen mit ihrem Fahrzeug überschlagen hat. Eigenen Angaben zufolge soll die Frau einem Wildtier ausgewichen, ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg In Drogeriemarkt eingebrochen In einen Drogeriemarkt in der Adlerstraße haben unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen. Die beiden Unbekannten, von denen Videoaufzeichnungen vorliegen, verschafften sich kurz vor 2 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Schaufensterbereich und räumten dort mehrere Parfumregale leer. Hierdurch entstand ein erheblicher Sach- und ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Meckenbeuren Einbruch in Freizeitpark Nach einem Einbruch in einen Freizeitpark in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 2 Uhr unerlaubt Zutritt zu dem Gelände und drangen gewaltsam in einen Shop sowie in ein Nebengebäude ein. Dort flexten die Täter die Rückseite eines Geldautomaten auf und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren