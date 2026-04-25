Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Krauchenwies

Pkw-Lenkerin übersieht Lkw

Am Freitagmittag, gegen 13:55 Uhr fuhr eine 67-jährige Autofahrerin von Glashütte in Richtung Krauchenwies. An der Einmündung der Kreisstraße zur L 456 übersah sie den aus Richtung Krauchenwies in Richtung Pfullendorf fahrenden MAN-Transporter. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, wobei die Mercedes E-Klasse im Frontbereich und der Lkw insbesondere vorne rechts derart beschädigt wurden, dass für beide ein Abschleppdienst vor Ort kommen musste. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die entstandenen Sachschäden werden bei der E-Klasse auf 25 000 Euro, beim Lkw auf 15 000 Euro geschätzt. Durch die Wucht der Kollision zogen sich sowohl die Fahrerin des Mercedes, als auch die 53-Jährige Lkw-Fahrerin Verletzungen zu. Die Fahrerin des Lkw erlitt leichtere Verletzungen, die zunächst nur einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus bedurften. Zum Verletzungsmuster der Autofahrerin ist bislang nichts Näheres bekannt. Sie wurde durch den Rettungsdienst unmittelbar zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Die Unfallermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an. An der Unfallstelle waren neben zwei Fahrzeugen des Rettungsdienstes, auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und die Polizei mit einem Fahrzeug eingesetzt. Die Landesstraße musste zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und anschließenden Reinigung der Fahrbahn zeitweise in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

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