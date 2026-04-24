Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

In Drogeriemarkt eingebrochen

In einen Drogeriemarkt in der Adlerstraße haben unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen. Die beiden Unbekannten, von denen Videoaufzeichnungen vorliegen, verschafften sich kurz vor 2 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Schaufensterbereich und räumten dort mehrere Parfumregale leer. Hierdurch entstand ein erheblicher Sach- und Diebstahlsschaden. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchs und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, denen im Vorfeld Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Grünkraut

Vorfahrtsunfall fordert zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 16.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend an der Kreuzung der K 7985 mit der K 7982 gefordert. Kurz nach 18 Uhr befuhr die 34-jährige Lenkerin eines Seat die K 7985 von Menisreute kommend und übersah beim Einfahren in die Kreuzung eine bevorrechtigte 65-Jährige, die mit ihrem VW aus Richtung Grünkraut kam. Durch die folgende Kollision wurden die beiden Frauen leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge mussten später abgeschleppt werden.

Bad Waldsee

Verkehrskontrollen

Beamte der Verkehrspolizei haben am Donnerstagnachmittag am Bleicheparkplatz eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 17 und 18 Uhr stellten sie dabei sieben Verkehrsteilnehmende ohne angelegten Sicherheitsgurt, viermal eine verbotene Handynutzung am Steuer, einmal eine unzureichende Sicherung eines Kindes während der Fahrt und einen Motorroller fest, an dem die Reifen abgefahren waren. Alle Betroffenen müssen nun mit entsprechenden Geldbußen gemäß des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs rechnen.

Aulendorf

Nach Verpuffung leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 62-jähriger Mann bei der Verpuffung einer Gasflasche am frühen Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr in der Straße Am Römerbad zugezogen. Eigenen Angaben zufolge sei er beim Abbrennen von Unkraut gewesen, als es aus bislang nicht geklärtem Grund zur Verpuffung an der Gasflasche gekommen sei. Hierbei zog sich der 62-Jährige leichte Verletzungen an der Hand zu. Ein Fremdschaden entstand bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht.

Wangen/Isny

Zwei Verkehrsteilnehmer unter Rauschmitteleinfluss

Zwei Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen, hat die Polizei am frühen Freitagmorgen aus dem Verkehr gezogen. Kurz nach 1 Uhr wurde ein 28-jähriger Autofahrer im Bereich Isny kontrolliert, dessen Atemalkoholtest letztlich rund 0,7 Promille anzeigte und nun zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige führt. Ebenso mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen muss ein 30-jähriger Fahrzeuglenker, der gegen 3.45 Uhr auf der A 96 bei Neuravensburg kontrolliert wurde. Ein Vortest bestätigte den anfänglichen Verdacht der Beamten auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung und reagierte positiv auf THC. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen, deren Auswertung nun über den weiteren Verlauf des Ordnungswidrigkeitenverfahrens entscheiden wird.

Isny

Fußgängerin nach Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 81-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in der Wassertorstraße. Eine 70-jährige Pkw-Lenkerin übersah gegen 12.15 Uhr die Frau beim Einfahren in die Kanzleistraße und touchierte sie, woraufhin die Seniorin stürzte. Hierdurch zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Argenbühl

Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Einen Leichtverletzten und einen Gesamtsachschaden von rund 50.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der L 265 bei Unterstaig gefordert. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der 83-jährige Lenker eines Smart die Strecke in Richtung Kißlegg und setzte in einer unübersichtlichen Linkskurve zum Überholen eines Lkw an. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Skoda und kollidierte frontal mit diesem. Durch den Aufprall wurde der Smart erst gegen den überholten Lkw gestoßen und überschlug sich im weiteren Verlauf in der angrenzenden Wiese. Hierdurch wurde der 83-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 38-jährige Skoda-Fahrerin und ihr mit im Fahrzeug befindliches einjähriges Kind blieben nach derzeitigem Stand ebenso unverletzt wie der Lkw-Lenker. Aufgrund des unklaren Meldebilds waren neben der Feuerwehr zunächst zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber zur Versorgung möglicher weiterer Verletzter an die Unfallstelle alarmiert worden. Die beiden beteiligten Pkw waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Wurzach

Einbruch in Buchhandlung

Unter Alkoholeinwirkung stehend hat ein 19-Jähriger am späten Donnerstagabend zunächst versucht, eine Schaufensterscheibe in der Marktstraße einzutreten, und ist im weiteren Verlauf in eine Buchhandlung eingebrochen. Gewaltsam verschaffte er sich durch die Eingangstüre Zutritt zu dem Verkaufsraum und nahm daraus nach derzeitigem Stand vermutlich drei Bücher mit. Der Tatverdächtige konnte später ermittelt werden, gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Bad Wurzach

Versuchter Einbruch

Im Zeitraum zwischen dem 05.04.26 und dem zurückliegenden Dienstag hat ein unbekannter Täter versucht, in einen Kellerraum in der Graf-Leopold-Straße einzubrechen. Wie erst jetzt bemerkt wurde, fanden sich sowohl an einem Fenster als auch an einer Kellertür entsprechende Hebelspuren. Der Versuch misslang, dennoch entstand Sachschaden von geschätzt rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen versuchten Einbruchs und bittet unter Tel. 07564/2013 um sachdienliche Hinweise.

Leutkirch

Einbruch in Verkaufsraum

In einen Verkaufsraum in der Möhrlinstraße hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen eingebrochen. Der Unbekannte brach ein Fenster gewaltsam auf und stieg in den Raum ein. Dort entwendete er bisherigen Erkenntnissen zufolge einen mittleren zweistelligen Euro-Betrag aus einer Kasse. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt zu dem Einbruch und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, denen zuvor Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

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