PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Brand

Baienfurt/Landkreis Ravensburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich hat ein Brand am Donnerstagabend in Baienfurt gefordert. Gegen 20.40 Uhr wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei in die Straße "Am Schlehenhang" gerufen. In einem dortigen Carport war aus bislang nicht geklärter Ursache ein Feuer im Bereich eines dort geparkten Wohnmobils ausgebrochen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden neben dem Carport, dem Wohnmobil und einem davor geparkten Pkw auch mehrere angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Ein Wohnhaus ist durch die starke Raucheinwirkung vorerst nicht mehr bewohnbar. Zwei Bewohnerinnen im Alter von 63 und 98 Jahren wurden nach jetzigem Stand durch das Einatmen von Rauchgasen und durch den Eindruck des Geschehens leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Neben der Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften den Brand bekämpfte, war auch der Rettungs- und Sanitätsdienst mit umfangreichem Personal vor Ort, um Betroffene und Anwohner zu betreuen. Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die vom Polizeirevier Weingarten geführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 15:04

    PP Ravensburg: Sattel-Lkw kippt um - Erdreich auf Fahrbahn verteilt

    Leutkirch/Landkreis Ravensburg (ots) - Aus bislang noch nicht geklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag an der Abzweigung der L 319 von der L 318 bei Herlazhofen ein mit Erde beladener Lkw umgekippt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge wollte gegen 13.30 Uhr der 58-jährige Fahrer mit seinem Sattel-Lkw auf Höhe Haselburg von der L 318 nach links in die L 319 abbiegen. Hierbei kippte das gesamte Gespann ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 14:39

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Passant bekommt Geld zugesteckt Ein kurioser Vorfall hat am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr in der Klosterstraße zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein Passant meldete den Beamten, dass ihm ein Mann unvermittelt 150 Euro zugesteckt habe. Die Streife traf vor Ort auf einen 42-jährigen Mann, der sich in einem VW-Bus aufhielt. Der Mann stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Krauchenwies Motorrad übersehen und aufgefahren Leichte Verletzungen hat ein 23 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall am Mittwoch kurz nach 19.30 Uhr auf der L 286 erlitten. Der Ducati-Lenker war von Ostrach in Richtung Krauchenwies unterwegs und wollte eigenen Angaben zufolge am Fahrbahnrand anhalten. Ein nachfolgender 39-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation zu spät ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren