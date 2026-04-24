Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Brand

Baienfurt/Landkreis Ravensburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich hat ein Brand am Donnerstagabend in Baienfurt gefordert. Gegen 20.40 Uhr wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei in die Straße "Am Schlehenhang" gerufen. In einem dortigen Carport war aus bislang nicht geklärter Ursache ein Feuer im Bereich eines dort geparkten Wohnmobils ausgebrochen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden neben dem Carport, dem Wohnmobil und einem davor geparkten Pkw auch mehrere angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Ein Wohnhaus ist durch die starke Raucheinwirkung vorerst nicht mehr bewohnbar. Zwei Bewohnerinnen im Alter von 63 und 98 Jahren wurden nach jetzigem Stand durch das Einatmen von Rauchgasen und durch den Eindruck des Geschehens leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Neben der Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften den Brand bekämpfte, war auch der Rettungs- und Sanitätsdienst mit umfangreichem Personal vor Ort, um Betroffene und Anwohner zu betreuen. Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die vom Polizeirevier Weingarten geführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell