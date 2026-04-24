Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Einbruch in Freizeitpark

Nach einem Einbruch in einen Freizeitpark in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 2 Uhr unerlaubt Zutritt zu dem Gelände und drangen gewaltsam in einen Shop sowie in ein Nebengebäude ein. Dort flexten die Täter die Rückseite eines Geldautomaten auf und entnahmen die Geldkassetten. Beim gewaltsamen Öffnen der Kassetten lösten Sicherheits-Farbpatronen aus, die das Diebesgut verunreinigten und wertlos werden ließen. Am Tatort ließen die Unbekannten diverses Einbruchswerkzeug zurück. Personen, die im Bereich der Straße "Am Hangenwald" verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer stürzt

Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer ist am frühen Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Löwentaler Straße verunglückt. Der 33-Jährige war in Richtung Ehlersstraße unterwegs, als er ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Der Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 33-Jährigen wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von rund 2 Promille. Der Fahrer musste sich daraufhin eine Blutprobe entnehmen lassen. Die Polizei stellte den E-Scooter sicher und behielt den Führerschein des Mannes ein. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Meckenbeuren

Alkoholisierter Pkw-Lenker prallt gegen Leitplanken

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, den ein 24-jähriger VW-Fahrer in der Nacht auf Freitag gegen 1 Uhr auf der K 7719 verursacht hat. Der Mann war von Liebenau kommend in Richtung Meckenbeuren unterwegs, als er zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er lenkte dagegen, kollidierte in der Folge mehrfach mit der Leitplanke und kam schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 24-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem jungen Mann wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von über 0,8 Promille an. Der 24-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Da sein Polo nicht mehr fahrbereit war, musste dieser abtransportiert werden. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Überlingen

Auffahrunfall führt zu zwei Schwerverletzten

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der L 200 ereignet hat. Eine Kolonne aus drei Pkw und einem nachfolgenden Motorrad war von Überlingen in Richtung Baufnang unterwegs, als das erste Fahrzeug nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte. Während die beiden folgenden Pkw abbremsen konnten, erkannte der 55-jährige Motorradfahrer die Situation zu spät und prallte mit seiner BMW gegen das Heck des dritten Autos. Durch die Kollision wurden sowohl der 55 Jahre alte Fahrer als auch seine 53-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, während der Fahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Landesstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Gegen den 55-Jährigen ermittelt nun das Polizeirevier Überlingen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Friedrichshafen

Betrüger erbeuten Wertsachen durch Schockanruf

Einmal mehr erfolgreich war ein sogenannter Schockanruf am Donnerstagnachmittag bei einem Senior in Friedrichshafen. Mit der bekannten Masche, dass sein Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun Geld für eine Kaution zur Verhinderung einer Haft gezahlt werden müsse, brachten die unbekannten Betrüger den 93-Jährigen dazu, einem Abholer Bargeld und Wertgegenstände im Wert von über 100.000 Euro auszuhändigen. Der Täter konnte nach der Abholung unerkannt flüchten. Die Polizei ermittelt nun wegen des gewerbsmäßigen Betrugs und weist abermals auf diese äußerst dreiste Betrugsmasche hin. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

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