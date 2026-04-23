Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Sattel-Lkw kippt um - Erdreich auf Fahrbahn verteilt

Leutkirch/Landkreis Ravensburg (ots)

Aus bislang noch nicht geklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag an der Abzweigung der L 319 von der L 318 bei Herlazhofen ein mit Erde beladener Lkw umgekippt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge wollte gegen 13.30 Uhr der 58-jährige Fahrer mit seinem Sattel-Lkw auf Höhe Haselburg von der L 318 nach links in die L 319 abbiegen. Hierbei kippte das gesamte Gespann um und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Das im offenen Muldenauflieger geladene Erdreich verteilte sich auf der Fahrbahn. Der 58-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Für die Dauer der Reinigungs- und Bergungsarbeiten musste der Abzweig bis in den Nachmittag hinein zeitweise voll gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

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