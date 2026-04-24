Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Fahrzeug überschlägt sich - Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Unter Alkoholeinfluss stand eine 24 Jahre alte BMW-Fahrerin, die sich am Donnerstagabend kurz nach 21.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Göggingen und Inzigkofen mit ihrem Fahrzeug überschlagen hat. Eigenen Angaben zufolge soll die Frau einem Wildtier ausgewichen, ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen sein. Dort überschlug sich der Wagen der Spurenlage zufolge. Die 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da eine Polizeistreife bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei der 24-Jährigen wahrnahm und ein Test einen Wert von über 0,3 Promille ergab, musste sie eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Beamten an Ort und Stelle. Auf sie kommen nun strafrechtliche Konsequenzen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Um den BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Die Freiwillige Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe ebenfalls am Unfallort eingesetzt.

Krauchenwies

Zwei verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Ein Vorfahrtsunfall am Freitag gegen 8 Uhr hat auf der L 256 zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro gefordert. Ein 66 Jahre alter Sattelzuglenker wollte von der Straße "Am Gipfele" auf die Landesstraße einfahren und übersah dabei den Lkw eines 56-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Er prallte in das Heck des Lastwagens. Durch den Zusammenstoß wurde der Lkw des 56-Jährigen nach rechts von der Straße abgewiesen und kam im Grünstreifen zum Stehen. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Trotz des hohen Sachschadens waren beide Lkw noch fahrbereit und wurden von Verantwortlichen weggefahren. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme bis kurz nach 9 Uhr nur einspurig befahrbar.

Hettingen

Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Unverletzt blieben alle vier Beteiligten eines Auffahrunfalls am Donnerstag kurz vor 18.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Gammertingen. Weil ein vorausfahrendes Fahrzeug in einen Feldweg einbog, musste eine 20-jährige VW Polo-Fahrerin abbremsen. Der nachfolgende 63 Jahre alte VW Passat-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr dem Polo auf. Auch die beiden nachfolgenden 55- und 27-jährigen Fahrer eines BMW und eines Skoda konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren jeweils auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 6.000 Euro beziffert. Alle vier Pkw waren nach dem Unfall noch fahrbereit.

Bad Saulgau

Diebstahl auf Baustelle

Von einem Baustellengelände beim Bahnhof haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Elektrozubehör im Wert von rund 1.000 Euro entwendet. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge durchbrachen die Täter die Stromversorgung der auf der Baustelle eingerichteten Videoüberwachung. Im weiteren Verlauf brachen sie mehrere Türen auf und entwendeten Platinen und Sicherungen. Personen, denen in der Nacht und insbesondere gegen 21.50 Uhr im Bereich der Baustelle Verdächtiges aufgefallen ist, mögen sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau melden.

Mengen

Automatenkasse aufgebrochen

Einen Bezahlautomaten in einem Hofladen in der Ursendorfer Straße hat ein bislang unbekannter Täter am frühen Donnerstagmorgen aufgebrochen. Der männliche Täter betrat das Ladengeschäft um kurz nach 2 Uhr und brach zielgerichtet den Automaten gewaltsam auf. Daraus entwendete er Bargeld und suchte im Anschluss das Weite. Der Täter, der von einer Videokamera aufgezeichnet wurde, trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine hellgraue Jogginghose sowie helle Sneaker. Zudem trug er nur an der linken Hand einen hellen Handschuh. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen des Aufbruchs und bittet unter Tel. 07572/5071 um Hinweise zur Tat oder zum Täter.

Gammertingen

Lkw kommt von Straße ab - Fahrer verletzt

Mehrere Stunden war die B 32 in Richtung Neufra am Freitag aufgrund eines Verkehrsunfalls gesperrt. Der 66 Jahre alte Lenker eines mit Schweinehälften beladenen Kühl-Lkw kam aus noch ungeklärter Ursache gegen 10.30 Uhr am Ende einer Linkskurve in Fahrtrichtung Gammertingen von der Fahrbahn ab. Der 7,5-Tonner kippte über die Leitplanke und rutschte den dortigen Hang hinunter. Der 66-Jährige wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Er erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. An dem 7,5-Tonner entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro, der Sachschaden an der Leitplanke und der Böschung beträgt etwa 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der aufwändigen Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße zwischen Gammertingen und dem Abzweig Europastraße bis gegen 13 Uhr voll gesperrt.

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