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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260504 - 0557 Frankfurt - Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall mit zeitweiser Vollsperrung der BAB 661

Frankfurt (ots)

(ha) Auf der BAB 661 ereignete sich am gestrigen Sonntagabend (04. Mai 2026) Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhren gegen 18:50 Uhr die beiden Unfallbeteiligten auf der BAB 661 in Fahrtrichtung Egelsbach nebeneinander. Der 31-jährige Fahrer eines Seats wechselte dann in Höhe der Anschlussstelle Oberursel die Spur und es kam zum Zusammenstoß mit einem BMW, der von einem 19-Jährigen gefahren wurde. Der 31-Jährige wurde infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt.

Bedingt durch die Unfallendlage beider Fahrzeuge sperrten die Einsatzkräfte vor Ort die Hauptfahrbahn komplett. Der Abfluss des Verkehrs konnte über die Anschlussstelle Oberursel gewährleistet werden. Nach ca. 30 Minuten konnte dann zuerst die rechte Spur und im weiteren Verlauf dann beide Fahrspuren wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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