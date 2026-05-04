Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260504 - 0559 Frankfurt - Altstadt: Versuchte schwere räuberische Erpressung

Frankfurt (ots)

(la) Am frühen Sonntagmorgen (03. Mai 2026) kam es zu einer versuchten schweren räuberischen Erpressung in der Altstadt. Zwei Tatverdächtige sind flüchtig.

Gegen 05:30 Uhr befanden sich zwei 31- und 36-jährige Männer am Tiefkai im Bereich der Alten Brücke und hörten Musik. Hier wurden sie nun von zwei jungen Männern angesprochen. Diese verlangten in gebrochenem Deutsch die Herausgabe von Bargeld. Da die zwei Geschädigten dies verweigerten, kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Im Rahmen des Streits zerbrach einer der unbekannten Täter eine Glasflasche und warf diese nach den beiden Männern. Hierdurch wurde einer der beiden Männer oberflächlich am Arm verletzt. Nachdem die Geschädigten letztlich vortäuschten, die Polizei zu alarmieren, flüchteten die beiden Tatverdächtigen und stiegen in einen Linienbus ein.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

männlich, sprachen Farsi (persische Sprache), ca. 16-18 Jahre alt, schlank, ca. 160-165cm groß, kurze schwarze Haare

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu Bürozeiten bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069 / 755 - 55408 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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