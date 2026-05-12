Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von Kupfer und Bronze aus Firmengebäude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 08. Mai 2026, 14:00 Uhr, bis Montag, 11. Mai 2026, 06:20 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von Kupfer- und Bronzestangen.

Die bislang Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße Lange Wand in Delmenhorst. In der Folge gelang es den Tätern, unter Anwendung von Gewalt gegen Sachen in das Firmengebäude zu gelangen, wo die Kupfer- und Bronzestangen gelagert waren.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 21.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

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