Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Diesel aus mehreren Fahrzeugen auf Firmengelände in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zu einem Diebstahl von Diesel in Wardenburg werden Zeugen gesucht.

In der Zeit von Donnerstag, 07. Mai 2026, 18:00 Uhr, bis Samstag, 09. Mai 2026, 18:00 Uhr, gelangten bislang Unbekannte auf ein Firmengelände im Westerburger Weg in Wardenburg.

Die Unbekannten durchtrennten einen Maschendrahtzaun und verschafften sich so Zutritt zum Gelände. In der Folge wurden dort mehrere hundert Liter Diesel aus Fahrzeugen entwendet.

Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Die Polizei Wardenburg nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben oder andere sachdienliche Hinweise mitteilen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Wardenburg unter 04407/71635-0 zu melden.

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