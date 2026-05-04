Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer durch überhöhte Geschwindigkeit - #poslwi

Bad Berleburg (ots)

Verkehrsunfall mit Motorradfahrer durch überhöhte Geschwindigkeit - #poslwi Bad Berleburg

Samstag (02.05.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall beim "Gasthof Grünewald" in Berghausen gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 31-Jähriger war mit weiteren Motorradfahrern auf der L553 in Fahrtrichtung Wingeshausen unterwegs. In einer Linkskurve kam er ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und fiel zu Boden.

Der 31-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei in Siegen-Wittgenstein weist aufgrund des Unfalls erneut daraufhin, Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten. Besonders in kurvenreichen Strecken sollte die Geschwindigkeit den Gegebenheiten angepasst werden, um Unfälle zu vermeiden. Der Unfall zeigt zudem, dass auch das Fahren in einer Gruppe von Motorradfahrern gelernt sein will. So sollte sich die Gruppe immer am "Schwächsten" orientieren. Außerdem erfordert die Gruppenfahrt eine besondere Konzentration, da man nicht nur auf die Straße, sondern auch auf die Gruppe achten muss.

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