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POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Berauschter Pkw-Fahrer in Wildeshausen kontrolliert
Delmenhorst (ots)
Am 11. Mai 2026, gegen 17:50 Uhr, führten Beamte der Polizei Wildeshausen eine Verkehrskontrolle im Reepmoorsweg in Wildeshausen durch.
Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich für die Beamten Anhaltspunkte dafür, dass der Fahrer des Pkw Toyota unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht.
Aufgrund dessen wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf THC und Amphetamine anschlug.
In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem 40-Jährigen aus Wildeshausen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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