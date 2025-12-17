Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Thüringer Polizei unterstützt ROADPOL-Aktion "Alcohol & Drugs"

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Thüringer Polizei an den europaweiten Aktionswochen des Netzwerks ROADPOL. Die Mitgliedstaaten setzen damit ein starkes Zeichen für mehr Verkehrssicherheit, gegenseitige Rücksichtnahme und Verantwortung im Straßenverkehr.

Den Abschluss des ROADPOL-Jahres bildet die Aktion "Alcohol & Drugs". Im Fokus stehen Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer, die durch Alkohol, Cannabis oder andere berauschende Mittel eine erhebliche Gefahr für sich und andere darstellen.

Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, wenn Glühwein auf Weihnachtsmärkten für festliche Stimmung sorgt, wird die Gefahr unterschätzt: Schon geringe Mengen Alkohol oder Cannabis beeinträchtigen Reaktionsfähigkeit und Wahrnehmung. Auch im Zuge der Teillegalisierung von Cannabis gilt unmissverständlich: Wer trinkt, kifft oder illegale Drogen konsumiert, setzt sich nicht ans Steuer!

Vor diesem Hintergrund führen die Landespolizeiinspektionen sowie die Autobahnpolizei Thüringen von heute bis einschließlich 19. Dezember 2025 landesweit verstärkte Verkehrskontrollen durch. Ziel ist es, gefährliches Verhalten konsequent zu unterbinden und gleichzeitig präventiv aufzuklären.

Die Thüringer Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, Verantwortung zu übernehmen und sich selbst sowie andere zu schützen. Polizeiliche Kontrollen sind dabei ein unverzichtbarer Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit - insbesondere in einer Zeit, in der Feiern und Mobilität eng zusammenkommen. Ein gemütlicher Glühwein gehört für viele zur Weihnachtszeit dazu - Autofahren danach nicht.

Unsere Botschaft ist einfach und klar: Wer berauscht ist, lässt das Auto stehen. So kommen alle sicher durch die Feiertage.

