Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Erneut mehrere Brände- Polizei bittet um Hinweise+++

Wiesbaden (ots)

1. Erneut mehrere Brände- Polizei bittet um Hinweise, Wiesbaden, Innenstadtbereich, Samstag, 09.05.2026, 00:30 Uhr

(eh) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Wiesbadener Innenstadt erneut zu mehreren Mülltonnenbränden. Wie bereits in der Nacht auf Donnerstag setzten unbekannte Täter zwischen 00:30 Uhr und 03:30 Uhr insgesamt zehn Mülltonnen in Brand und flüchteten anschließend unerkannt. Die Brandstellen befanden sich in der Hellmundstraße, Dotzheimer Straße, Blücherplatz, Wolfram-von-Eschenbach-Straße, Adelheidstraße, Niederwaldstraße und Hattenheimer Straße. Außerdem brannte in der Lahnstraße ein Baum. Personen wurden durch die Brände nicht verletzt, das Feuer schlug nicht auf Gebäude über. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen der Tat oder Personen, die Angaben zu den Tätern machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 bei der Kriminalpolizei Wiesbaden zu melden.

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