Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Kfz-Kennzeichen in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 11. Mai 2026, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 12. Mai 2026, 10:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von Kfz-Kennzeichen in Elsfleth.

Bislang Unbekannte entfernten die Kennzeichen von einem grauen Pkw Audi, welcher in der Ostpreußenstraße parkte.

Die Polizei Brake nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Brake unter 04401/935-0 zu melden.

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