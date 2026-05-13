Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unbekannte beschädigen Pkw in der Bremer Straße +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 12. Mai 2026, in der Zeit von 04:30 Uhr bis 04:55 Uhr beschädigten bislang unbekannte Personen einen geparkten Peugeot in der Bremer Straße in Delmenhorst.

Der oder die Täter beschädigten auf bislang unbekannte Weise die Frontscheibe und die Beifahrerscheibe des geparkten Pkw.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der 04221/ 1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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