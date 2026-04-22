Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnungsbrand in Bonn-Tannenbusch - Fünf Wohnungen vorübergehend nicht bewohnbar - 1 verletzte Person

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Bonn (ots)

22.04.2026, 08:44 Uhr, Chemnitzer Weg

Zu einem Wohnungsbrand in einem achtstöckigen Wohngebäude wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst am heutigen Morgen alarmiert. Mehrere Anrufer berichteten über Notruf von einem Brandereignis in einer Erdgeschosswohnung.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle konnte die Notrufmeldung bestätigt werden. Die Einsatzkräfte fanden im Erdgeschoss eine Wohnung im Vollbrand vor. Umgehend wurden zwei Trupps zur Brandbekämpfung und Menschenrettung von der Gebäudeaußenseite sowie über den Treppenraum eingesetzt. Der Treppenraum war rauchfrei, sodass eine umfassende Brandbekämpfung eingeleitet werden konnte. Eine Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte sich glücklicherweise selbst aus der Brandwohnung retten. Sie wurde mit verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Bonner Krankenhaus transportiert. Das Feuer in der komplett ausgebrannten Wohnung konnte zügig gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und Rauchausbreitung wurden mehrere Wohnungen auf Raucheintritt kontrolliert. Durch die massive Feuer- und Wärmeeinwirkung auf das Wärmedämmverbundsystem der Fassade musste diese geöffnet und auf Brandausbreitung kontrolliert werden. Der Brand blieb auf die betroffene Wohnung begrenzt, jedoch sind fünf direkt angrenzende Wohneinheiten aufgrund von Raucheintritt vorerst nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohner werden durch den Eigentümer anderweitig untergebracht. Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Während des Einsatzes war der Chemnitzer Weg für den Verkehr gesperrt.

Im Einsatz befanden sich 35 Kräfte der Feuerwache 1 und 2, die Löscheinheit Buschdorf der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie Presse- und Führungsdienst.

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