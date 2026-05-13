Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrerin ohne Führerschein verursacht größeren Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Berne

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Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 12. Mai 2026, gegen 10:20 Uhr kam es in Berne in der Deichstraße zu einem Unfall der anderen Art.

Eine 29-jährige Frau aus Berne fuhr mit einem VW auf der Deichstraße in Richtung Warfleth. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach in der Folge einen Zaun, fuhr dann durch eine Hecke und kollidierte schließlich mit einem Gartenpool.

Beamte der Polizei Brake nahmen die Ermittlungen zum Verkehrsunfall auf und stellten fest, dass die Frau aus Berne nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Inwiefern dieser Umstand auch ursächlich für den Verkehrsunfall war, ist derzeit Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen die Frau sind ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Nach der Reihe an Kollisionen war der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt.

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