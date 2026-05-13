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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unfall zwischen zwei Kindern auf dem Radweg in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 12. Mai 2026, gegen 13:10 Uhr kam es in Ganderkesee auf der Straße Schulweg zu einer Kollision zwischen zwei jungen Fahrradfahrenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 9-jähriges Mädchen mit dem Fahrrad den Geh- und Radweg in Richtung Ganderkesee. Vor ihr war ein 8-jähriger Junge ebenfalls mit dem Fahrrad in derselben Richtung unterwegs.

Als der 8-Jährige seine Fahrt verlangsamte und bremste, erkannte die nachfolgende 9-Jährige die Situation zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Kind auf.

In der Folge kam es zur Kollision der beiden fahrradfahrenden Kinder, in welcher Folge sich die 9-Jährige leichte Verletzungen zu zog und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden musste.

Der 8-Jährige blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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