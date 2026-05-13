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POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unfall zwischen zwei Kindern auf dem Radweg in Ganderkesee
Delmenhorst (ots)
Am Dienstag, 12. Mai 2026, gegen 13:10 Uhr kam es in Ganderkesee auf der Straße Schulweg zu einer Kollision zwischen zwei jungen Fahrradfahrenden.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 9-jähriges Mädchen mit dem Fahrrad den Geh- und Radweg in Richtung Ganderkesee. Vor ihr war ein 8-jähriger Junge ebenfalls mit dem Fahrrad in derselben Richtung unterwegs.
Als der 8-Jährige seine Fahrt verlangsamte und bremste, erkannte die nachfolgende 9-Jährige die Situation zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Kind auf.
In der Folge kam es zur Kollision der beiden fahrradfahrenden Kinder, in welcher Folge sich die 9-Jährige leichte Verletzungen zu zog und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden musste.
Der 8-Jährige blieb unverletzt.
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