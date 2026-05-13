Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine leicht verletzte Person nach Unfall in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 12. Mai 2026, gegen 16:50 Uhr kam es in Elsfleth Oberrege auf der Bundesstraße 212 beim Nordermoorer Hellmer zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Bike-Fahrer.

Eine 18-jährige Audi-Fahrerin aus Elsfleth fuhr auf der Bundesstraße 212 in Richtung Berne und wollte an der Einmündung zum Nordermoorer Hellmer nach rechts abbiegen. Hierbei übersah die junge Frau den passierenden 18-jährigen E-Bike-Fahrer aus Elsfleth. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß zwischen dem abbiegenden Audi und dem E-Bike-Fahrer.

Der Zweiradfahrer kam durch die Kollision zu Fall und verletzte sich leicht.

Ein hinzukommender Rettungswagen verbrachte den jungen Mann in ein umliegendes Krankenhaus.

An dem Pkw und am Zweirad entstanden Sachschäden in Höhe von circa 2.000 Euro.

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