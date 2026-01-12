Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in mehrere Kellerabteile

Ludwigshafen (ots)

Bislang Unbekannte brachen im Zeitraum von Samstag 10.01.2026 (19 Uhr) bis Sonntag, 11.02.2026 (14 Uhr) insgesamt mehrere Kellerräume in zwei Mehrfamilienhäusern in der Sebastian-Bach-Straße auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine Nähmaschine und ein E-Bike gestohlen. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Einbruch geben können, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell