Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchte Brandstiftung in Kirchengebäude

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 13.05.2026, gegen 14:30 Uhr, wurden in einer Kirche im Brendelweg mehrere Gesangs- und Bibelschriften auf einem Büchertisch zusammengelegt und angezündet.

Durch einen in der Kirche aufhältigen Organisten wurde die Rauchentwicklung im Kircheninneren festgestellt und umgehend die Feuerwehr verständigt. Der Schwelbrand konnte aufgrund dessen rechtzeitig abgelöscht werden, so dass es zu keiner schadensträchtigen Brandentwicklung gekommen ist.

Der entstandene Sachschaden wird auf 2500,- Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Beobachtungen am Tatort oder in Tatortnähe gemacht haben. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221-1559-0 in Verbindung zu setzen.

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