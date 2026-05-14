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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: ERGÄNZUNG zu Versuchte Brandstiftung in Kirchengebäude

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: ERGÄNZUNG zu Versuchte Brandstiftung in Kirchengebäude
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Delmenhorst (ots)

Im Anhang befinden sich Lichtbilder zur bereits eingestellten Story.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Lübtow, PHK'in
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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  • 14.05.2026 – 10:43

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchte Brandstiftung in Kirchengebäude

    Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, den 13.05.2026, gegen 14:30 Uhr, wurden in einer Kirche im Brendelweg mehrere Gesangs- und Bibelschriften auf einem Büchertisch zusammengelegt und angezündet. Durch einen in der Kirche aufhältigen Organisten wurde die Rauchentwicklung im Kircheninneren festgestellt und umgehend die Feuerwehr verständigt. Der Schwelbrand konnte ...

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  • 14.05.2026 – 10:22

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ohne Führerschein mit dem Pkw in Ganderkesee unterwegs

    Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 13.05.2026, kontrollierten Beamte der Polizei Ganderkesee gegen 21:45 Uhr einen 37-jährigen Mann aus Ganderkesee, der mit seinem Pkw die Nutzhorner Straße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle konnte der Mann keinen Führerschein aushändigen, da ihm dieser nach eigenen Angaben aufgrund eines vergangenen Verkehrsdelikts entzogen worden war. ...

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