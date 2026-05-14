POL-DEL: Stadt Delmenhorst: ERGÄNZUNG zu Versuchte Brandstiftung in Kirchengebäude

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 13.05.2026, kontrollierten Beamte der Polizei Ganderkesee gegen 21:45 Uhr einen 37-jährigen Mann aus Ganderkesee, der mit seinem Pkw die Nutzhorner Straße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle konnte der Mann keinen Führerschein aushändigen, da ihm dieser nach eigenen Angaben aufgrund eines vergangenen Verkehrsdelikts entzogen worden war. ...

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