Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen für Unfall am 8. April in Bargteheide gesucht

Ratzeburg (ots)

05.05.2026 | Kreis Stormarn | 08.04.2026 - Bargteheide

Bereits Anfang April ereignete sich in den Abendstunden ein Verkehrsunfall in Bargteheide. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Am 08.04.2026 gegen 19:20 soll es in Bargteheide im Bereich der Kreuzung Alte Landstraße / Wurth zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. In Folge eines unvorhergesehenen Bremsmanövers des vorausfahrenden PKW sei ein 20-jähriger Deutscher aus Bargteheide mit seinem Ford aus bislang ungeklärter Ursache im Rahmen eines Ausweichmanövers im Kreuzungsbereich zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend soll dieser über die Gegenfahrbahn und den Gehweg gefahren und im Garten eines angrenzenden Grundstücks zum Stillstand gekommen sein. Der vorausfahrende PKW-Fahrer soll seine Fahrt unerlaubt fortgesetzt haben und ist bislang noch unbekannt. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt, sein 19-jähriger Mitfahrer aus Hamburg erlitt leichte Verletzungen. Zwei weibliche Mitfahrerinnen sollen sich aus noch unbekannten Gründen unmittelbar nach dem Unfall zu Fuß entfernt haben.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und richtet einen Zeugenaufruf ganz gezielt an die beiden Mitfahrerinnen des Fords. Bei diesen könnte es sich möglicherweise um wichtige Zeuginnen für den Sachverhalt handeln. Außerdem bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Informationen zu der Identität des flüchtigen Autofahrers oder der beiden weiblichen Personen liefern? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bargteheide telefonisch unter 04532/70710 sowie per Mail über bargteheide.pst@polizei.landsh.de entgegen.

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