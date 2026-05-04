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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Ratzeburg (ots)

04.05.2026 | Kreis Stormarn | 30.04.2026 - Reinbek

Bereits am vergangenen Donnerstag kam es in der Straßen Eichenbusch in Reinbek zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 87-jährigen Seniorin.

Gegen 12.00 Uhr hätte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Geschädigten geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben, der Messungen und Überprüfungen an Wasserhähnen durchführen müsse. Die Seniorin wurde dabei vom falschen Handwerker tatkräftig mit eingebunden, um sie so im Badezimmer zu halten und abzulenken, während er vermeintlich in der Küche was überprüfen müsste. Diese Ablenkung nutzte der Trickdieb aus, vermutlich mit einem weiteren Täter, um die Seniorin zu bestehlen.

Nachdem der falsche Handwerker die Wohnung der Geschädigten verlassen hatte, stellte sie das Fehlen von Schmuck und Bargeld fest.

Er konnte beschrieben werden als ca. 180 cm groß, ca. 45 -50 Jahre alt mit kurzen dunklen Haaren. Zudem sei er bekleidet gewesen mit einer Lederjacke.

Die ermittelnde Kriminalpolizei bittet Zeugen, die am 30.04.2026, zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr verdächtige Personen im Bereich Eichenbusch wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 zu melden.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. Seriöse Handwerksfirmen oder Betriebe kündigen Termine in der Regel vorher an und können sich ausweisen. Sollten sie Zweifel haben, verständigen sie umgehend die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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