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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Täter beim Einbruch im Haus überrascht

Ratzeburg (ots)

04.05.2026 | Kreis Stormarn | 03.05.2026 - Großhansdorf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Bei den Rauhen Bergen in Großhansdorf. Dabei wurde der Einbrecher von der Bewohnerin überrascht und ergriff die Flucht.

Zwischen 03.30 Uhr und 04.15 Uhr drang ein unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in den Bungalow der Seniorin ein. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und wurde von der Bewohnerin überrascht.

Umgehend ergriff der dunkel gekleidete Dieb daraufhin die Flucht in unbekannte Richtung. Zur Art und Höhe seines zuvor erlangten Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum gemacht habe, melde sich bei der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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