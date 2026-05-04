Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wohnungsbrand in Bargteheide

Ratzeburg (ots)

04.05.2026 | Kreis Stormarn | 02.05.2026 - Bargteheide

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Mittelweg in Bargteheide wurden die Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei am Samstagabend (02.05.2026) gerufen Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Die brandbetroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach gegen 19.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung aus. Die Flammen griffen anschließend über die Gebäudefassade bis auf das Dach über.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohneinheiten des Hauses verhindert werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 80.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell