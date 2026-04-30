Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen gesucht nach Raubüberfall auf Getränkemarkt

Ratzeburg (ots)

30.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 29.04.2026 - Geesthacht

Mittwochabend soll es in einem Geesthachter Getränkemarkt zu einem Raubüberfall durch einen maskierten Täter gekommen sein. Der Tatverdächtige sei anschließend mit dem Raubgut geflohen.

Am 29.04.2026 gegen 20:15 Uhr habe ein 23-jähriger Mitarbeiter eines Getränkemarktes in der Straße Am Schleusenkanal nach Ladenschluss den Markt verlassen. Hierbei sei der Mitarbeiter dann von einem unbekannten maskierten Mann überfallen worden. Dieser Unbekannte soll Pfefferspray und einen Schlaggegenstand gegen den Angestellten eingesetzt haben. Nachdem der Räuber einen noch nicht feststehenden Betrag an Bargeld sowie ein Handy erbeutet hatte, sei er in unbekannte Richtung davongelaufen. Der leicht verletzte Geesthachter verständigte daraufhin die Polizei und wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt.

Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für den Vorfall. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Geesthacht telefonisch unter 04152/80030 sowie per Mail unter geesthacht.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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