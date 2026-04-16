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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.04.26, 10.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Mitscherlichstraße, Höhe Haus Nr. 60-62, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein schwarzer BMW durch den Fahrzeugführer des daneben geparkten Pkw beschädigt, als dieser beim Einsteigen mit seiner Tür den Pkw des Geschädigten touchierte. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Beim flüchtigen Fahrzeug soll es sich ebenfalls um einen schwarzen BMW gehandelt haben. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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