Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verfolgungsfahrt unter Alkoholeinfluss - Verkehrsunfall und Gefährdung des Straßenverkehrs

Sande/Friedeburg (ots)

Am 15.04.2026, zwischen 14:05 Uhr und 14:23 Uhr, kam es im Bereich Sande sowie im weiteren Verlauf bis nach Friedeburg zu einer Verfolgungsfahrt im Zusammenhang mit mehreren Verkehrsdelikten. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung im Bereich Altgödenserhörn ein Pkw durch eine auffällige Fahrweise auf, nachdem es beinahe zu einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr gekommen war. Trotz Anhaltesignalen reagierte der Fahrzeugführer zunächst nicht. Kurzzeitig stoppte er sein Fahrzeug im Bereich der Dollstraße, setzte seine Fahrt jedoch fort, nachdem die Beamten ausgestiegen waren, und flüchtete in entgegengesetzte Richtung. Im weiteren Verlauf kam es im Bereich der Dollstraße, an der Einmündung Altendeichsweg, zu einem Verkehrsunfall. Der flüchtige Pkw kollidierte mit einem Baustellenfahrzeug sowie einer Bushaltestelle. Trotz des Zusammenstoßes setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Die Verfolgung führte anschließend über die B436 in Richtung Friedeburg. Im Bereich Etzel gelang es den eingesetzten Kräften schließlich, das Fahrzeug zu stoppen. Bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholwert von 3,3 Promille festgestellt. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, eingeleitet.

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