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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Wangerland (ots)

Am 15.04.2026, gegen 07:45 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 87 im Wangerland zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer die Kreisstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte der Pkw mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben dem Fahrzeug entstand auch Sachschaden an einem Baum sowie an einem Leitpfosten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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