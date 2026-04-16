Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gemeinsamer Pressetermin zum Waffenverbot im ÖPNV - Presseeinladung

Wilhelmshaven (ots)

Seit dem 01.04.2026 gilt ein waffenrechtliches Verbot im öffentlichen Personennahverkehr

Vor diesem Hintergrund laden die Stadt Wilhelmshaven, der Landkreis Friesland sowie die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Medienvertreterinnen und -vertreter zu einem gemeinsamen Pressetermin ein. Dieser findet am 20.04.2026 ab 12:00 Uhr am Busbahnhof in Wilhelmshaven, vor dem Haupteingang zur Nordseepassage, statt. Im Rahmen des Termins besteht die Möglichkeit, die Verfügungseinheit der Polizei bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen im ÖPNV zu begleiten. Ziel des Pressetermins ist es, die Umsetzung des Waffenverbots in der Praxis darzustellen sowie Einblicke in die Kontrollmaßnahmen der beteiligten Behörden zu geben.

Für Statements und O-Töne stehen vor Ort zur Verfügung: - Leitender Polizeidirektor Jörg Beensen, Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland - Bernd Niebuhr, Allgemeiner Vertreter des Landrates und Dezernent des Dezernats 2 (Recht und Ordnung) - Rolf Neuhaus, Dezernent für das Dezernat 3 (Planung und Infrastruktur) - Frank Rademacher, Geschäftsführer der Stadtwerke-Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven GmbH

Medienvertreterinnen und -vertreter werden gebeten, der Pressestelle der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eine kurze Rückmeldung zu geben, ob Interesse an einer Teilnahme besteht und welche Personen am Pressetermin teilnehmen werden.

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