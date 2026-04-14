Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung beendet: Vermisste Person wohlbehalten angetroffen
Wilhelmshaven (ots)
Der seit dem 08.04.2026 vermisst gewesene 81-jährige Mann aus einem Klinikum in Wilhelmshaven wurde wohlbehalten angetroffen.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.
Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung und bittet darum, im Zusammenhang mit der Fahndung veröffentlichte Bilder sowie personenbezogene Daten zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.
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