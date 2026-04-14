PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung beendet: Vermisste Person wohlbehalten angetroffen

Wilhelmshaven (ots)

Der seit dem 08.04.2026 vermisst gewesene 81-jährige Mann aus einem Klinikum in Wilhelmshaven wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung und bittet darum, im Zusammenhang mit der Fahndung veröffentlichte Bilder sowie personenbezogene Daten zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren