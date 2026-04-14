Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste Person aus Klinikum Wilhelmshaven

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Wilhelmshaven (ots)

Seit dem 08.04.2026 wird der 81-jährige Alfred Duda aus einem Klinikum in Wilhelmshaven vermisst.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Vermisste das Krankenhaus eigenständig. Herr Duda ist aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Personenbeschreibung:

etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß

orientierungslos aufgrund einer Demenzerkrankung herzkrank (trägt einen Herzschrittmacher) leidet an COPD sowie aktuell an einer Lungenentzündung medizinischer Zugang (Port) an der linken Hand schlecht zu Fuß

Bekleidung:

zuletzt bekleidet mit einem langärmeligen Schlafanzug mit gelben Streifen möglicherweise ohne Hose unterwegs aktuelle Bekleidung unbekannt

Anlaufadressen oder Bezugspunkte in Wilhelmshaven sind nicht bekannt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn Duda geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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