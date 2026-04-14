Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zusammenfassung der Verkehrsunfallstatistik 2025 für das Polizeikommissariat Varel mit den an- geschlossenen Polizeistationen Bockhorn und Zetel

Varel/Bockhorn/Zetel (ots)

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Varel, Zetel und Bockhorn befindet sich weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Gegenüber dem Jahr 2024 gab es einen Anstieg der Verkehrsunfallzahlen 994 auf 1114(+120)). Im Jahr 2025 gab es erfreulicherweise keinen Verkehrstoten zu verzeichnen. Diese Statistik liegt im Bereich des Polizeikommissariates Varel seit 10 Jahren auf einem glücklicherweise sehr niedrigen Niveau. Die Zahl der verletzten Personen stieg gegenüber dem Jahr 2024 von 186 auf 218 (+32). Die Zahl der Schwerverletzten stieg dabei um 6 auf 31. Die Zahl leichtverletzter Menschen stieg ebenfalls und zwar um 27 auf 187. Für die einzelnen Kommunen werden folgende Zahlen ausgewiesen. Im Bereich der Stadt Varel gab es insgesamt 685 Verkehrsunfälle (+51). Dabei wurden 120 (+19) Personen verletzt. In der Gemeinde Bockhorn gab es einen leichten Anstieg der Verkehrsunfälle auf 187 (+28) mit 50 (-2) Verletzten. In der Gemeinde Zetel stieg die Zahl der Verkehrsunfälle von 201 auf 242 (+41). Hierbei wurden 48 (+15) Personen verletzt. Die Zahl der beteiligten Fußgänger sank von 12 auf 18 (+50%). Hierbei wurden 12 Personen verletzt. Bei den motorisierten Zweirädern nahm die Zahl der Unfälle von 43 auf 55 (+12) zu. Die Gesamtzahl der Verletzten stieg von 27 auf 35 (+8). Hierbei wurden 10 Personen schwer und 25 leicht verletzt. Bei den insgesamt 1114 Verkehrsunfällen waren 86 (+3) Radfahrer beteiligt, von denen 4 schwerverletzt und 59 leichtverletzt. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Pedelec-Fahrern blieb konstant mit 30 Unfällen. Die Zahl der verletzten Verkehrsteilnehmer in dieser Fahrzeugart sank dabei um 1 auf 28. Die Zahl der an Unfällen beteiligten Elektrokleinstfahrzeugen stieg deutlich von 3 im Jahr 2024 auf 11 (+8). 2 von ihnen wurden schwer, 6 leicht verletzt. Zwei der Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Die Zahl der an Verkehrsunfällen beteiligter Senioren (ab 65 Jahre) stieg weiter an. Sie waren an 314 (+39) Unfällen beteiligt und dabei in 226 (+15) Fällen die Verursacher. Hierbei wurden insgesamt 29 von ihnen verletzt. Die Zahl der verletzten Kinder (bis 14 Jahre) stieg um 9 auf 29. In diesem Zusammenhang wird auch die Zahl der sogenannten Schulwegunfälle erfasst. Diese stieg von 4 auf 9(+5). Dabei wurde 1 Kind schwer und 8 Kinder leicht verletzt. Die Zahl der festgestellten Fahrten unter Alkoholeinfluss stieg um 24 auf 67. 36 dieser sog. Trunkenheitsfahrten wurden im Rahmen der polizeilichen Verkehrsüberwachung festgestellt; 31 wurden bei der Aufnahme von Verkehrsunfällen festgestellt. Die Zahl der festgestellten Fahrten unter Drogeneinfluss sank auf 24 (-9). 19 davon waren folgenlos, 5 Fahrten sind im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme festgestellt worden. Die Zahl der sog. Verkehrsunfallfluchten (Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) stieg von 250 auf 273 (+23). 123 davon konnten durch die Polizei aufgeklärt werden. Dies ergibt eine entsprechende Aufklärungsquote von 45,05%. "In diversen Fällen führten Hinweise aus der Bevölkerung sowie Zeugenaussagen zum Ermittlungserfolg und verhalfen den geschädigten Verkehrsteilnehmern zu ihrem Recht und zum Schadenausgleich" wissen der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, Stefan Satthoff, sowie die Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Andrea Papenroth, zu berichten. "Die Polizei wird ihre Bemühungen in der Verkehrssicherheitsarbeit weiterhin fortführen und im Sinne einer schwerpunktorientierten Ausrichtung hinsichtlich der Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit bei Verkehrsteilnehmern noch intensivieren, um somit Verkehrsunfälle und schwerwiegende Folgen möglichst zu reduzieren" berichtet der Kommissariatsleiter.

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