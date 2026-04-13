Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fußgängerin nach Vorfall auf Parkplatz gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 08.04.2026, gegen 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ernst-Barlach-Straße zu einem Vorfall im Straßenverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein offensichtlich stark alkoholisierter Pkw-Fahrer beinahe eine Fußgängerin erfasst haben. Die bislang unbekannte Frau konnte einen Zusammenstoß offenbar nur durch einen Sprung zur Seite verhindern.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die bislang unbekannte Fußgängerin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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