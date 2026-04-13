Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bockhorn (ots)

Am 12.04.2026, gegen 17:35 Uhr, kam es im Bereich der Vareler Straße in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Pkw-Fahrer kurz vor der Einmündung zur B437 nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und geriet in den Gegenverkehr. Anschließend querte das Fahrzeug die B437 und kam gegenüberliegend in einem Graben zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden alle drei Insassen leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 3,29 Promille festgestellt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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