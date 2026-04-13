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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bockhorn (ots)

Am 12.04.2026, gegen 17:35 Uhr, kam es im Bereich der Vareler Straße in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Pkw-Fahrer kurz vor der Einmündung zur B437 nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und geriet in den Gegenverkehr. Anschließend querte das Fahrzeug die B437 und kam gegenüberliegend in einem Graben zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden alle drei Insassen leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 3,29 Promille festgestellt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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