Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw

Bockhorn (ots)

Am 09.04.2026, zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr, kam es im Bereich Klinkerhof in Bockhorn zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geparkter blauer VW Tiguan auf einem Parkplatz durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Vermutlich wurde die Heckklappe des Fahrzeugs mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 978620 in Verbindung zu setzen.

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