POL-WHV: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 10.04.2026 bis 12.04.2026

Wilhelmshaven (ots) - Jever Verkehrsunfallflucht in Jever Am 11.04.2026, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 13:56 Uhr, parkte ein Geschädigter seinen Pkw (Opel Astra, SG-Kennung) auf dem öffentlichen Parkplatz Am Schloßplatz 3 in Jever. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass der Pkw offenbar von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden ist. Der ...

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