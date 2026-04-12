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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 10.04.2026 bis 12.04.2026

Wilhelmshaven (ots)

Schwerer Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Samstag, ca. 20.00 Uhr, bis Sonntag ca. 07.00 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter in der Tiarksstraße die Fallscheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Anschließend wurde die Tür geöffnet und ein Multimedia-Touchdisplay aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 04421/942115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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