Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 10.04.2026 bis 12.04.2026
Wilhelmshaven (ots)
Schwerer Diebstahl aus Pkw
In der Nacht von Samstag, ca. 20.00 Uhr, bis Sonntag ca. 07.00 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter in der Tiarksstraße die Fallscheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Anschließend wurde die Tür geöffnet und ein Multimedia-Touchdisplay aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 04421/942115 entgegengenommen.
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